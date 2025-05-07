Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Міністерство оборони України. У застосунку Армія+ тепер доступні п’ять нових рапортів, зокрема на отримання довідки про участь у бойових діях, витягів із наказів і послужного списку, а також на повернення після відпустки, відрядження чи лікування.

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Армія+ розширив можливості

Усі вони мають чіткий алгоритм подачі, підказки та інфодовідки – подати рапорт можна за кілька хвилин у новій версії застосунку.

До нових рапортів входять:

отримання довідки про участь у бойових діях;

витяг з наказу;

витяг з послужного списку;

відпустка для догляду за дитиною до 3 років;

повернення з відпустки, відрядження або лікування.

Нас просили не один раз, щоб з'явилася можливість подати його за кілька хвилин – і ми відгукуємося на цей запит. Також додали рапорти на довідки та витяги, завдяки яким можна отримати соціальні гарантії на кшталт безоплатного проїзду в транспорті чи знижку на оплату комунальних послуг,

– пояснила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

До слова, функція рапортів з’явилася в Армія+ у серпні 2024 року. Зараз у застосунку вже 31 тип рапорту. Відтоді подано понад 430 тисяч документів, найпопулярніші – на оздоровлення, щорічну відпустку та зміну місця служби.