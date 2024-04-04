Про нову ініціативу розповіли в Міністерстві оборони України. Водночас омбудсмен Дмитро Лубінець розповів про завдання управління захисту прав військовослужбовців, передає 24 Канал.

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У Міноборони розповіли про нову ініціативу

У Міноборони повідомили, що 3 квітня відбулася установча нарада з питань захисту прав військовослужбовців. У ній взяли участь міністр Рустем Умєров і Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець. Головною темою цього засідання було обговорення ефективного захисту прав військовослужбовців членів їхніх сімей шляхом запровадження нової інституції.

Тому було ухвалено рішення про створення нового органу – Центрального управління захисту прав військовослужбовців. Управління буде безпосередньо підпорядковуватися Умєрову та відповідатиме за розгляд звернень та скарг військовослужбовців, надання первинної правничої допомоги, проведення перевірок та розслідування порушень прав військовослужбовців та членів їхніх сімей.

Реалізація цієї ініціативи передбачає комплексний підхід до захисту прав воїнів та членів їхніх сімей, включаючи реагування на конкретні скарги, аналіз конкретних ситуацій, виїзд на місця порушень, проведення перевірок та подальші заходи з відновлення прав,

– заявив Умєров.

Як пояснили в Міноборони, Центральне управління захисту прав військовослужбовців розглядатиме наступні порушення:

забезпечення військовослужбовців,

право на відпустку,

недопущення зловживання правами командирів,

ненадання/недостатнє надання медичної допомоги,

соціальні гарантії,

порушення гендерної рівності.

Також в Україні створюють гарячу лінію, на яку зможуть звернутися військовослужбовці й повідомити про порушення їхніх прав. Усі заявки прийматиме військовий омбудсмен. Варто зауважити, що досвід ефективності військового омбудсмена довели вже низка країн: Швеція, Норвегія, Австрія, Німеччина, Канада, Ірландія, Чехія та Бельгія. До слова, у Швеції інститут військового омбудсмана успішно функціонує понад 110 років.

Я вдячний міністру оборони, що нині ми бачимо презентацію цього важливого проєкту. Це дієвий інструментарій для захищення прав чинних військових та військовозобовʼязаних. Це демонстрація того, що система може забезпечити право на справедливість,

– наголосив Лубінець.

Як працюватиме військовий омбудсмен

Лубінець пояснив, що військовий омбудсмен – це представник Уповноваженого ВР з прав людини в системі органів сектору безпеки й оборони. Першочерговим завданням уповноваженого буде захист прав військовослужбовців.

Його першочергове завдання – це захист прав українських військових і членів їхніх родин. Йдеться про розгляд звернень і скарг військовослужбовців, надання первинної правничої допомоги, проведення перевірок і розслідування виявлених порушень. Наприклад, порушення права на відпустку чи не надання соціальних гарантій,

– уточнив Лубінець.

Омбудсмен зауважив, що створення Центрального управління захисту прав військовослужбовців – важливе та необхідне рішення.