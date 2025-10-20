Военное положение и мобилизацию в Украине могут продолжить. Если это произойдет, то оно продлится как минимум еще три месяца.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на законопроект об утверждении Указа президента.

До какого месяца могут продлить военное положение?

Если Верховная Рада утвердит Указ Владимира Зеленского и своим голосованием продолжит военное положение, то это решение вступит в силу с 5 ноября. Именно в этот день завершается 16 продления военного положения.

Парламент может продлить его еще на 90 дней, то есть до февраля 2026 года. В этот период будет действовать и всеобщая мобилизация.

Сначала законопроект должен рассмотреть комитет по вопросам обороны. После этого во вторник, 21 октября, документы вынесут на голосование парламента.

Что известно о предложении Владимира Зеленского относительно военного положения?