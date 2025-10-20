Воєнний стан в Україні: коли продовжать і скільки триватиме
- Воєнний стан та мобілізацію в Україні можуть продовжити ще на 90 днів.
- Парламент розгляне законопроєкт про продовження 21 жовтня.
Воєнний стан та мобілізацію в Україні можуть продовжити. Якщо це станеться, то він триватиме щонайменше ще три місяці.
Про це пише 24 Канал з посиланням на законопроєкт про затвердження Указу президента.
Дивіться також Неявка за повісткою: кому загрожують штраф і кримінальна відповідальність
До якого місяця можуть продовжити воєнний стан?
Якщо Верховна Рада затвердить Указ Володимира Зеленського та своїм голосуванням продовжить воєнний стан, то це рішення набере чинності від 5 листопада. Саме в цей день завершується 16 продовження воєнного стану.
Парламент може продовжити його ще на 90 днів, тобто до лютого 2026 року. У цей період діятиме й загальна мобілізація.
Спочатку законопроєкт має розглянути комітет з питань оборони. Після цього у вівторок, 21 жовтня, документи винесуть на голосування парламенту.
Що відомо про пропозицію Володимира Зеленського щодо воєнного стану?
20 жовтня на сайті Верховної Ради з'явилися два президентські законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації. Депутати мають ухвалити відповідне рішення. Аби Указ набрав чинності, потрібно понад 226 голосів.
Із початку повномасштабної війни особливий період можуть продовжити вже 17-й раз.
Раніше Зеленський говорив, що проведення виборів в Україні можливі лише за умови безпеки та домовленостей із міжнародними партнерами. Це може відбутися після перемир'я.