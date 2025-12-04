В Винницкой области прогремели взрывы

Ударные беспилотники атакуют Украину поздно вечером в четверг, 4 декабря. Под ударом, в частности, оказалась Винницкая область.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Суспильного. Отметим, что на момент взрыва в регионе была объявлена воздушная тревога.

Что известно о взрывах в Винницкой области?

Воздушную тревогу для Винницкой области начали объявлять около 23:03. В Воздушных силах ВСУ на тот момент сообщали о движении беспилотников на регион с территории Житомирской области мимо Ружина.

Впоследствии там сообщили о фиксации воздушных целей в пространстве региона. Дроны двигались мимо Турбов с севера, юго-западным курсом. Уже в 23:49 появилась информация о том, что в Винницкий области было громко.

В Винницкой области были слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты Суспильного,

– говорится в сообщении.

Где раньше слышали взрывы?