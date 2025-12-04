В Винницкой области прогремели взрывы
- В Винницкой области прогремели взрывы во время атаки ударных беспилотников вечером 4 декабря.
- Воздушная тревога была объявлена около 23:03, дроны двигались из Житомирской области.
Ударные беспилотники атакуют Украину поздно вечером в четверг, 4 декабря. Под ударом, в частности, оказалась Винницкая область.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Суспильного. Отметим, что на момент взрыва в регионе была объявлена воздушная тревога.
Что известно о взрывах в Винницкой области?
Воздушную тревогу для Винницкой области начали объявлять около 23:03. В Воздушных силах ВСУ на тот момент сообщали о движении беспилотников на регион с территории Житомирской области мимо Ружина.
Впоследствии там сообщили о фиксации воздушных целей в пространстве региона. Дроны двигались мимо Турбов с севера, юго-западным курсом. Уже в 23:49 появилась информация о том, что в Винницкий области было громко.
В Винницкой области были слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты Суспильного,
– говорится в сообщении.
Где раньше слышали взрывы?
- Незадолго до этого взрывы слышали в Харькове. По данным местных властей, в результате атаки есть по меньшей мере три попадания, два из них – в Основянском районе. Впоследствии громко было в Чугуевской громаде.
- До этого днем в Чернигове зафиксировали падение БПЛА. Впоследствии стало известно, что пострадавших в результате этого нет, но повреждения получила гражданская инфраструктура, поврежден частный дом.
- Кроме вышеупомянутого, прошлой ночью российские войска в очередной раз атаковали Одессу беспилотниками. В результате ударов в городе повреждена гражданская и энергетическая инфраструктура, также есть пострадавшие.