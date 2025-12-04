На Вінниччині прогриміли вибухи

Ударні безпілотники атакують Україну пізно ввечері у четвер, 4 грудня. Під ударом, зокрема, опинилася Вінницька область.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на кореспондентів Суспільного. Зазначимо, що на момент вибуху у регіоні була оголошена повітряна тривога.

Що відомо про вибухи на Вінниччині?

Повітряну тривогу для Вінницької області почали оголошувати близько 23:03. У Повітряних силах ЗСУ на той момент повідомляли про рух безпілотників на регіон з території Житомирської області повз Ружин.

Згодом там повідомили про фіксацію повітряних цілей у просторі регіону. Дрони рухалися повз Турбів з півночі, південно-західним курсом. Вже о 23:49 з'явилася інформація про те, що у Вінницький області було гучно.

На Вінниччині було чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного,

– ідеться у повідомленні.

Де раніше чули вибухи?