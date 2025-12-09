В Винницкой области зафиксировали выброс мазута в акваторию возле Ладыжинской ТЭС

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Винницкую областную прокуратуру.

Прокуратура возбудила уголовное производство по факту выброса мазута в акваторию Южного Буга возле Ладыжинской ТЭС.

Правоохранители провели неотложные обыски на территории Ладыжинской ТЭС, отобрали образцы воды, почвы и загрязняющего вещества для лабораторных и экспертных исследований. Продолжаются первоочередные следственные действия с целью установления лиц, причастных к загрязнению водоема.

Досудебное расследование осуществляют следователи отделения полиции № 3 Гайсинского РУП ГУНП в Винницкой области.

К слову, 29 августа в акватории российского морского порта Новороссийск произошла утечка нефтепродуктов. Халатность россиян привела к тому, что в Черное море попало не менее 10 тонн нефтепродуктов.

После нештатной ситуации из эксплуатации на неопределенный срок вывели одно из трех выносных причальных устройств на морском терминале под Новороссийском.