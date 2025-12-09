В Винницкой области зафиксировали выброс мазута в акваторию возле Ладыжинской ТЭС
Прокуроры зафиксировали выброс мазута в акваторию Южного Буга возле Ладыжинской ТЭС. Продолжается досудебное расследование.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Винницкую областную прокуратуру.
Что известно о выбросе мазута в Винницкой области?
Прокуратура возбудила уголовное производство по факту выброса мазута в акваторию Южного Буга возле Ладыжинской ТЭС.
Правоохранители провели неотложные обыски на территории Ладыжинской ТЭС, отобрали образцы воды, почвы и загрязняющего вещества для лабораторных и экспертных исследований. Продолжаются первоочередные следственные действия с целью установления лиц, причастных к загрязнению водоема.
Досудебное расследование осуществляют следователи отделения полиции № 3 Гайсинского РУП ГУНП в Винницкой области.
Утечка нефтепродуктов в Черное море: что известно?
К слову, 29 августа в акватории российского морского порта Новороссийск произошла утечка нефтепродуктов. Халатность россиян привела к тому, что в Черное море попало не менее 10 тонн нефтепродуктов.
После нештатной ситуации из эксплуатации на неопределенный срок вывели одно из трех выносных причальных устройств на морском терминале под Новороссийском.
Еще 30 августа пятно в море было площадью примерно 75 квадратных километров, а утечка нефтепродуктов оценивалась минимум в 4 – 5 тонн нефтепродуктов. От этого сразу пострадали птицы, которые после разлива нефти загрязнились мазутом.