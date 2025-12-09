Укр Рус
В Винницкой области зафиксировали выброс мазута в акваторию возле Ладыжинской ТЭС
9 декабря, 20:43
В Винницкой области зафиксировали выброс мазута в акваторию возле Ладыжинской ТЭС

Тимур Еремьянц
Основные тезисы
  • Прокуроры зафиксировали выброс мазута в акваторию Южного Буга возле Ладыжинской ТЭС, и возбудили уголовное производство.
  • Правоохранители провели обыски на территории ТЭС, отобрали образцы для исследований, и продолжается досудебное расследование для установления лиц, причастных к загрязнению.

Прокуроры зафиксировали выброс мазута в акваторию Южного Буга возле Ладыжинской ТЭС. Продолжается досудебное расследование.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Винницкую областную прокуратуру.

Что известно о выбросе мазута в Винницкой области?

Прокуратура возбудила уголовное производство по факту выброса мазута в акваторию Южного Буга возле Ладыжинской ТЭС.

Правоохранители провели неотложные обыски на территории Ладыжинской ТЭС, отобрали образцы воды, почвы и загрязняющего вещества для лабораторных и экспертных исследований. Продолжаются первоочередные следственные действия с целью установления лиц, причастных к загрязнению водоема.

 

Досудебное расследование осуществляют следователи отделения полиции № 3 Гайсинского РУП ГУНП в Винницкой области.

Утечка нефтепродуктов в Черное море: что известно?

  • К слову, 29 августа в акватории российского морского порта Новороссийск произошла утечка нефтепродуктов. Халатность россиян привела к тому, что в Черное море попало не менее 10 тонн нефтепродуктов.

  • После нештатной ситуации из эксплуатации на неопределенный срок вывели одно из трех выносных причальных устройств на морском терминале под Новороссийском.

  • Еще 30 августа пятно в море было площадью примерно 75 квадратных километров, а утечка нефтепродуктов оценивалась минимум в 4 – 5 тонн нефтепродуктов. От этого сразу пострадали птицы, которые после разлива нефти загрязнились мазутом.