На Вінниччині зафіксували викид мазуту в акваторію біля Ладижинської ТЕС

Прокуратура порушила кримінальне провадження за фактом викиду мазуту в акваторію Південного Бугу біля Ладижинської ТЕС.

Правоохоронці провели невідкладні обшуки на території Ладижинської ТЕС, відібрали зразки води, ґрунту і забруднюючої речовини для лабораторних та експертних досліджень. Тривають першочергові слідчі дії з метою встановлення осіб, причетних до забруднення водойми.

Досудове розслідування здійснюють слідчі відділення поліції № 3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області.

До слова, 29 серпня в акваторії російського морського порту Новоросійськ стався витік нафтопродуктів. Недбалість росіян призвела до того, що у Чорне море потрапило щонайменше 10 тонн нафтопродуктів.

Після нештатної ситуації з експлуатації на невизначений термін вивели один із трьох виносних причальних пристроїв на морському терміналі під Новоросійськом.