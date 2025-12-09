На Вінниччині зафіксували викид мазуту в акваторію біля Ладижинської ТЕС
- Прокурори зафіксували викид мазуту в акваторію Південного Бугу біля Ладижинської ТЕС, і порушили кримінальне провадження.
- Правоохоронці провели обшуки на території ТЕС, відібрали зразки для досліджень, і триває досудове розслідування для встановлення осіб, причетних до забруднення.
Про це пише 24 Канал із посиланням на Вінницьку обласну прокуратуру.
Що відомо про викид мазуту на Вінниччині?
Прокуратура порушила кримінальне провадження за фактом викиду мазуту в акваторію Південного Бугу біля Ладижинської ТЕС.
Правоохоронці провели невідкладні обшуки на території Ладижинської ТЕС, відібрали зразки води, ґрунту і забруднюючої речовини для лабораторних та експертних досліджень. Тривають першочергові слідчі дії з метою встановлення осіб, причетних до забруднення водойми.
Досудове розслідування здійснюють слідчі відділення поліції № 3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області.
