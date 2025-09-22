Вечером 22 сентября, российская армия атаковала Запорожье ударными дронами. По целям работает противовоздушная оборона.

Местные власти сообщили об угрозе применения российских БпЛА. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на начальника Запорожской ОГА Ивана Федорова.

Что известно об атаке дронов на Запорожье?

Около 17:52 в понедельник, 22 сентября, в Запорожье прогремели взрывы. За несколько минут до этого появилась опасность применения дронов непосредственно по городу.

Вражеский БпЛА ударного типа в направлении Запорожья, – сообщал глава ОВА.

В области воздушную тревогу объявили еще в 17:16. Над областью фиксировались несколько групп российских дронов. Их сбивали силы ПВО. Вследствие этого жители города могли слышать взрывы. В 18:08 российских БпЛА над Запорожьем уже не было.

Напомним, что Запорожье оказалось под вражеской атакой и в ночь на 22 сентября и рано утром. Тогда оккупанты запустили не менее 5 авиабомб. В городе был поврежден объект гражданской инфраструктуры, там возник пожар. Вражеское вооружение уничтожило и повредило машины. Известно о трех погибших и трех пострадавших жителей.

Где были российские атаки днем 22 сентября?