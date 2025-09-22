Увечері 22 вересня російська армія атакувала Запоріжжя ударними дронами. По цілях працює протиповітряна оборона.

Місцева влада повідомила про загрозу застосування російських БпЛА. Про це пише 24 Канал із посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.

Що відомо про атаку дронів на Запоріжжя?

Близько 17:52 в понеділок, 22 вересня, у Запоріжжі пролунали вибухи. За кілька хвилин до цього з'явилася небезпека застосування дронів безпосередньо по місту.

Ворожий БпЛА ударного типу в напрямку Запоріжжя,

– повідомляв очільник ОВА.

В області повітряну тривогу оголосили ще о 17:16. Над областю фіксувалися кілька груп російських дронів. Їх збивали сили ППО. Унаслідок цього жителі міста могли чути вибухи. О 18:08 російських БпЛА над Запоріжжям уже не було.

Нагадаємо, що Запоріжжя опинилося під ворожою атакою й у ніч проти 22 вересня та рано вранці. Тоді окупанти запустили щонайменше 5 авіабомб. У місті було пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури, там виникла пожежа. Вороже озброєння знищило та пошкодило автівки. Відомо про трьох загиблих та трьох постраждалих жителів.

Де були російські атаки вдень 22 вересня?