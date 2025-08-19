Около 22:40 российская армия снова ударила по Запорожью. Местные жители слышали звуки взрывов во время воздушной тревоги.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

Смотрите также Роспропаганда показала штурм оккупантов с флагом США: весь экипаж уже ликвидировали

Что известно о взрывах в Запорожье?

С 21:52 в Запорожской области началась воздушная тревога. Взрывы слышали в нескольких районах областного центра.

В Воздушных Силах не сообщали об угрозе для региона, поэтому неизвестно, каким вооружением происходила атака. Однако причиной взрывов могла быть не вражеская атака. Ведь после громких звуков в российских СМИ появилось сообщение, что на оккупированной части Запорожской области исчез свет.

Пока неизвестно, почему в Запорожье раздавались взрывы, местные власти не комментировали ситуацию.

Кстати, оперативно о тревогах, ракетную опасность, угрозу ударных БпЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграм-канале.

Обстрел Запорожья утром 18 августа: что известно?

Российская армия атаковала гражданскую инфраструктуру Запорожья рано утром 18 августа. На город летела скоростная цель. Атака унесла жизни трех человек. 36 жителей областного центра пострадали, основном получив взрывные травмы и осколочные ранения. Оккупанты, вероятно, хотели ударить по критической инфраструктуре города.

Чем россияне терроризируют Украину 19 августа?

Вечером вторника, 19 августа, российская армия ударила ракетами по Одессе, предварительно город атаковали баллистические ракеты "Искандер". Также российская армия запустила "Шахеды" по Днепропетровщине, атаковав Павлоград.

По состоянию на 23:00 воздушная тревога из-за применения вражеского вооружения продолжается в Житомирской, Черниговской, Одесской, Запорожской, части Киевской Сумской и Днепропетровской областей.