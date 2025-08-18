В частности, не замедлила реакция активистов и Офиса президента, передает 24 Канал.

Смотрите также "Это бравада": Сырский прокомментировал якобы способность России воевать годами

Что говорят в ОП о видео с флагом США на технике России?

Так, активист Сергей Стерненко прокомментировал кадры, как "искусство сделки" на фоне недавней встречи Путина и Трампа на Аляске.

Фактически россияне используют в собственной террористической, захватнической войне с убийствами гражданских людей символику Соединенных Штатов,

– добавил председатель ОП Андрей Ермак.

Российская техника с флагом США: смотрите видео

Ермак отметил, что это – "максимальная наглость".

Как прошла встреча на Аляске?