Зокрема, не забарилася реакція активістів та Офісу президента, передає 24 Канал.
Що кажуть в ОП про відео з прапором США на техніці Росії?
Так, активіст Сергій Стерненко прокоментував кадри, як "мистецтво угоди" на тлі нещодавньої зустрічі Путіна і Трампа на Алясці.
Фактично росіяни використовують у власній терористичній, загарбницькій війні із вбивствами цивільних людей символіку Сполучених Штатів,
– додав голова ОП Андрій Єрмак.
Російська техніка із прапором США: дивіться відео
Єрмак наголосив, що це – "максимальне нахабство".
Як пройшла зустріч на Алясці?
- У п'ятницю, 18 серпня, на Алясці Путін і Трамп провели саміт. Обидва президенти, схоже, залишилися задоволеними зустріччю попри те, що вона не дала жодних результатів.
- Водночас світові політики негативно відреагували на цей саміт. Зокрема, німецькі політики зауважували, що на Алясці переміг Путін, а єдність Заходу пішла на смітник. Схожої думки й західні ЗМІ, які звернули увагу на те, що російський диктатор виграв час, нічим не поступився та ще й помпезно вийшов із дипломатичної ізоляції.
- Відомо, що на зустрічі обговорювали територіальне питання. ЗМІ зазначають, що Путін хоче забрати повністю увесь Донбас, обіцяючи заморозити лінію фронту на Запоріжжі та Херсонщині.
- Окрім того, диктатор вимагав офіційного статусу російської мови в Україні та гарантій безпеки для РПЦ.
- Після зустрічі із Путіним Трамп вирішив зустрітися із Зеленським 18 серпня. Президент України уже прибув до Вашингтона.