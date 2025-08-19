Близько 22:40 російська армія знову вдарила по Запоріжжю. Місцеві жителі чули звуки вибухів під час повітряної тривоги.

Що відомо про вибухи в Запоріжжі?

Із 21:52 в Запорізькій області розпочалася повітряна тривога. Вибухи чули в кількох районах обласного центру.

У Повітряних Силах не повідомляли про загрозу для регіону, тож невідомо, яким озброєнням відбувалася атака. Однак причиною вибухів могла бути не ворожа атака. Адже після гучних звуків у російських ЗМІ з'явилося повідомлення, що на окупованій частині Запорізької області зникло світло.

Наразі невідомо, чому в Запоріжжі лунали вибухи, місцева влада не коментувала ситуацію.

Обстріл Запоріжжя зранку 18 серпня: що відомо?

Російська армія атакувала цивільну інфраструктуру Запоріжжя рано вранці 18 серпня. На місто летіла швидкісна ціль. Атака забрала життя трьох людей. 36 жителів обласного центру постраждали, здебільшого отримавши вибухові травми та осколкові поранення. Окупанти, ймовірно, хотіли вдарити по критичній інфраструктурі міста.

Чим росіяни тероризують Україну 19 серпня?

Увечері вівторка, 19 серпня, російська армія вдарила ракетами по Одесі, попередньо місто атакували балістичні ракети "Іскандер". Також російська армія запустила "Шахеди" по Дніпропетровщині, атакувавши Павлоград.

Станом на 23:00 повітряна тривога через застосування ворожого озброєння триває в Житомирській, Чернігівській, Одеській, Запорізькій, частині Київської Сумської та Дніпропетровської областей.