Днем 23 сентября русские ударные беспилотники продолжают атаковать Украину. Поэтому взрывы слышали в Запорожье.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Запорожской ОГА Ивана Федорова.

Смотрите также Россия массированно атаковала Украину дронами и ракетами: есть погибшие и повреждения инфраструктуры

Что известно о взрывах в Запорожье?

Воздушная тревога в Запорожской области звучит еще с 9:57. Сначала была угроза из-за активности вражеской тактической авиации, впоследствии добавилась опасность от беспилотников.

Сначала вражеский БпЛА фиксировали над Вознесеновским районом и островом Хортица в направлении Запорожья.

По состоянию на сейчас над территорией города Запорожье наблюдается 3 БпЛА ударного типа,– сообщал Федоров в 14:23.

За несколько минут, в 14:25, работала ПВО, раздавались взрывы.

"В одном из районов города прогремели 3 взрыва! Тревога объявлена по всей территории области. Находитесь в безопасных местах", – призвал председатель ОВА.

В 14:30 прозвучали повторные взрывы. Кроме того, добавилась еще угроза ударов баллистическими и крылатыми ракетами.

Предварительно, из-за атаки есть 2 раненых.

Последствия атаки на Запорожье / Фото ОВА

Последние атаки на Украину