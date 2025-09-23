В Запорожье раздавались взрывы: есть раненые
- В Запорожье 23 сентября произошли взрывы из-за атаки российских ударных беспилотников, в результате чего есть 2 раненых.
Днем 23 сентября русские ударные беспилотники продолжают атаковать Украину. Поэтому взрывы слышали в Запорожье.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Запорожской ОГА Ивана Федорова.
Что известно о взрывах в Запорожье?
Воздушная тревога в Запорожской области звучит еще с 9:57. Сначала была угроза из-за активности вражеской тактической авиации, впоследствии добавилась опасность от беспилотников.
Сначала вражеский БпЛА фиксировали над Вознесеновским районом и островом Хортица в направлении Запорожья.
По состоянию на сейчас над территорией города Запорожье наблюдается 3 БпЛА ударного типа,– сообщал Федоров в 14:23.
За несколько минут, в 14:25, работала ПВО, раздавались взрывы.
"В одном из районов города прогремели 3 взрыва! Тревога объявлена по всей территории области. Находитесь в безопасных местах", – призвал председатель ОВА.
В 14:30 прозвучали повторные взрывы. Кроме того, добавилась еще угроза ударов баллистическими и крылатыми ракетами.
Предварительно, из-за атаки есть 2 раненых.
Последствия атаки на Запорожье / Фото ОВА
Последние атаки на Украину
Россия в ночь на 23 сентября атаковала Одесскую область. Повреждена гражданская инфраструктура, погибла одна женщина, а три человека получили ранения.
Российская армия также атаковала Запорожье ударными дронами и авиабомбами. Есть разрушения в частной застройке и на объектах промышленной инфраструктуры. Погиб человек.
Кроме того, из-за обстрелов было повреждена железная дорога на Кировоградщине. Информации о пострадавших нет.