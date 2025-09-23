Вдень 23 вересня російські ударні безпілотники продовжують атакувати Україну. Через це вибухи чули у Запоріжжі.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова.

Що відомо про вибухи у Запоріжжі?

Повітряна тривога у Запорізькій області лунає ще з 9:57. Спочатку була загроза через активність ворожої тактичної авіації, згодом додалася небезпека від безпілотників.

Спочатку ворожий БпЛА фіксували над Вознесенівським районом та островом Хортиця у напрямку Запоріжжя.

Станом на зараз над територією міста Запоріжжя спостерігається 3 БпЛА ударного типу,

– повідомляв Федоров о 14:23.

За декілька хвилин, о 14:25, працювала ППО, лунали вибухи.

"В одному із районів міста пролунали 3 вибухи! Тривога оголошена по всій території області. Перебувайте в безпечних місцях", – закликав голова ОВА.

О 14:30 пролунали повторні вибухи. Окрім того, додалася ще загроза ударів балістичними ракетами.