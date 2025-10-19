В Ирландии взяли под стражу предполагаемого убийцу 17-летнего парня из Украины Вадима Давыденко. Известно, что подозреваемый одного с ним возраста и приехал в Дублин из Сомали.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на RTE News.

Кем является подозреваемый в убийстве подростка в Ирландии?

В Дублине полиция нашла 17-летнего гражданина Сомали. Именно его суд хочет признать виновным в гибели сверстника из Украины Вадима Давыденко, который приехал в Ирландию, чтобы получить защиту. Имя подозреваемого не разглашается из-за того, что он несовершеннолетний.

В пятницу, 17 октября, прошел первый суд над иностранцем. Было решено оставить парня под стражей, но адвокат настоял на переводе вероятного убийцы в Центр содержания несовершеннолетних "Оберштаун" в столице Ирландии. Планируются дальнейшие заседания суда по делу сомалийца.

Как сообщил детектив-сержант Марк Квилл сказал, подозреваемый подросток ничего не сказал, когда ему зачитали обвинения.

Стоит отметить! В центре опеки находились, в частности, немало украинцев. Также там временное убежище нашли дети из Сомали (на втором месте по количеству) и Афганистана.

Что известно об убийстве Вадима Давыденко?