Находились под одной крышей: СМИ пишут, что украинца в Ирландии убил его сверстник из Сомали
- В Ирландии взяли под стражу подозреваемого в убийстве 17-летнего украинца, которым является его сверстник из Сомали.
- Подозреваемого держат в Центре содержания несовершеннолетних.
В Ирландии взяли под стражу предполагаемого убийцу 17-летнего парня из Украины Вадима Давыденко. Известно, что подозреваемый одного с ним возраста и приехал в Дублин из Сомали.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на RTE News.
Кем является подозреваемый в убийстве подростка в Ирландии?
В Дублине полиция нашла 17-летнего гражданина Сомали. Именно его суд хочет признать виновным в гибели сверстника из Украины Вадима Давыденко, который приехал в Ирландию, чтобы получить защиту. Имя подозреваемого не разглашается из-за того, что он несовершеннолетний.
В пятницу, 17 октября, прошел первый суд над иностранцем. Было решено оставить парня под стражей, но адвокат настоял на переводе вероятного убийцы в Центр содержания несовершеннолетних "Оберштаун" в столице Ирландии. Планируются дальнейшие заседания суда по делу сомалийца.
Как сообщил детектив-сержант Марк Квилл сказал, подозреваемый подросток ничего не сказал, когда ему зачитали обвинения.
Стоит отметить! В центре опеки находились, в частности, немало украинцев. Также там временное убежище нашли дети из Сомали (на втором месте по количеству) и Афганистана.
Что известно об убийстве Вадима Давыденко?
- 17-летний украинец Вадим Давыденко приехал в Ирландию неделю назад, потому что хотел получить здесь убежище. В центре опеки на него с ножом на него напал другой подросток 15 октября. Нападавший был знаком с украинцем. Также кроме погибшего во время конфликта пострадали еще два человека, в частности женщина, которая хотела остановить убийцу.
- Вадим приехал в Ирландию, чтобы здесь учиться на специалиста по кибербезопасности, но мечтал вернуться в Украину. Парень увлекался спортом и ИТ. Он мечтал защищать киберпространство родной страны.