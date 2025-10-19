В Ірландії взяли під варту ймовірного вбивцю 17-річного хлопця з України Вадима Давиденка. Відомо, що підозрюваний одного з ним віку та приїхав у Дублін із Сомалі.

Про це пише 24 Канал з посиланням на RTE News.

Дивіться також Убивство підлітка на фунікулері в Києві: Артем Косов буде оскаржувати довічне ув'язнення

Ким є підозрюваний в убивстві підлітка в Ірландії?

У Дубліні поліція знайшла 17-річного громадянина Сомалі. Саме його суд хоче визнати винним у загибелі однолітка з України Вадима Давиденка, який приїхав до Ірландії, щоб отримати захист. Ім'я підозрюваного не розголошується через те, що він неповнолітній.

У п'ятницю, 17 жовтня, пройшов перший суд над іноземцем. Було вирішено залишити хлопця під вартою, але адвокат наполіг на переведення ймовірного вбивці до Центру утримання неповнолітніх "Оберштаун" у столиці Ірландії. Плануються подальші засідання суду у справі сомалійця.

Як повідомив детектив-сержант Марк Квілл сказав, підозрюваний підліток нічого не сказав, коли йому зачитали звинувачення.

Варто зазначити! В центрі опіки перебували, зокрема, немало українців. Також там тимчасовий притулок знайшли діти із Сомалі (на другому місці за кількістю) й Афганістану.

Що відомо про вбивство Вадима Давиденка?