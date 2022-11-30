На границе с Россией нужен ров с крокодилами: история Вадима из Мариуполя о потере дома
Российские захватчики целыми поколениями уничтожают украинцев, раз за разом выгоняя людей с наших земель. Сразу дважды за жизнь дом, все нажитое имущество и чувство безопасности потерял мариупольчанин Вадим Заболотный. Мужчина родом из Донецка, воспоминания о котором осквернили россияне.
- 1Разговор с Вадимом Заболотным: смотрите видео
- 2"В состоянии войны живу уже 8 лет": какая жизнь у Вадима
- 3"Никто не понимал настоящих масштабов": о начале полномасштабной войны
- 4"Неделю жили в драмтеатре": об эвакуации из окруженного города
- 5"Наживую вырезали тату людям": о зверствах оккупантов на блокпостах
- 6"8 лет я живу не только войной, я живу надеждой": о планах после победы
В интервью в рамках проекта "СВОИ" на 24 канале он рассказал о том, как Мариуполь встретил войну в 2014 и 2022 годах, что спасло его и жену от гибели в мариупольском драмтеатре и какие меры предпримет Украина после победы.
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Разговор с Вадимом Заболотным: смотрите видео
"В состоянии войны живу уже 8 лет": какая жизнь у Вадима
Какой была ваша жизнь до полномасштабного вторжения?
До войны я работал на скорой помощи в кардиореанимационной бригаде. Для меня что 2014 год, что сейчас – это продолжение одного и того же. Просто это другая фаза войны, более жестокая. В состоянии войны я живу уже 8 лет.
Что вы можете сказать о 2014 году?
Самые бурные события начала русско-украинской войны в Мариуполе прошли 9 мая 2014 года. Тогда мы с женой уже уехали во Львов. В городе царили такие настроения, что мы боялись прихода русского мира. Но, в конце концов, понемногу настроения в Мариуполе стали становиться патриотичнее.
Заметим, что Мариуполь 8 лет назад, как и сейчас, очутился под российской оккупацией. К счастью, тогда она продолжалась относительно недолго. С середины апреля 2014 г. здание городского совета и другие ключевые объекты на территории Мариуполя были под контролем российских оккупационных войск. В городе были "укрепрайоны". Несколько сотен украинских военных удерживали только Мариупольский аэродром. Спецоперация освобождения города была спланирована и проведена в течение суток. И уже 13 июня 2014 над городским советом Мариуполя взвился сине-желтый флаг, город был официально освобожден от российских оккупационных войск.
В последние годы город начал меняться. На мой взгляд, произошло это благодаря европейским грантам. Менялось все: транспорт, благосостояние самого города, здания и фасады, дороги.
Украинский Мариуполь развивался / Фото 24 канала
"Никто не понимал настоящих масштабов": о начале полномасштабной войны
Предчувствовали ли вы начало полномасштабного вторжения?
Да, мы думали, что начнется полномасштабное вторжение, но масштабов не понимали. Мы чувствовали, что что-то приближается. За несколько дней до войны с женой пошли на рынок и приобрели радиоприемник. В конце концов, так случилось, что это было единственным источником связи.
Вадим Заболотный о начале полномасштабной войны / Фото 24 канала
Что вы помните о ночи на 24 февраля?
Наш сын живет в Киеве и ранним утром, где-то в 4–5 часов, он позвонил и сказал: "Все, началось". В первый день ничего не изменилось. Конечно, люди были ошеломлены, а так, внешне, вроде бы ничего не изменилось.
Однако все изменилось, когда город начали окружать российские оккупанты.
Мы не делали каких-либо продовольственных запасов, а просто ждали новостей. Ждали и ждали чего-нибудь. А потом перебрались в подвал в нашем доме. Там мы и проводили большинство времени, потому что дома не было ни света, ни газа, ни воды.
"Неделю жили в драмтеатре": об эвакуации из окруженного города
Как вам удалось эвакуироваться из города?
Благодаря радиоприемнику. Однажды утром я услышал, что начинается эвакуация в Мариуполе. Назвали 3 места, точки сбора. Одна из них – это драмтеатр. И мы поняли, что нужно эвакуироваться. Но с первого раза мы не смогли это сделать, так что остались в драмтеатре и ждали.
Мы остановились не с фасада, не с центрального входа, а с заднего. Там, где вход в служебные помещения. Там стояли откидные стулья, на которых мы сидели. И так мы там и жили больше недели – с 5–6 по 14 марта. Все находившиеся там приходили в 09:00 в холл и слушали радио. Все ждали только одного: когда объявят зеленый коридор. Все очень рассчитывали на Красный Крест.
Радиоприемник, из которого люди и получали информацию / Фото 24 канала
Время шло, но ничего не происходило. И уже люди начинали понимать, что вряд ли произойдет какая-нибудь официальная эвакуация.
Однажды люди, ожидавшие эвакуации, узнали, что колонна уже отправилась по маршруту для выезда и сейчас формируется вторая.
Я понял, что ждать больше нечего. Надо что-то решать сейчас. Интересно, что до этого момента не было мысли, что вот я через 5 минут приду и скажу жене: "5 минут на сборы, и мы отправляемся". Я объяснил ситуацию, рассказал, что вторая колонна ушла и у нас очень мало времени.
Я договорился с людьми, что, если буду уезжать, могу их взять с собой. Один был работником театра, а другой – организатором этого убежища. Еще одному молодому парню я обещал, что возьму его с собой. Они все отказались.
Вадим с женой хотели забрать 28-летнего парня Назара. Он был родом с Запада Украины. Сам Вадим вспоминает о нем с огромной грустью – парень погиб.
Вадим Заболотный рассказывает об эвакуации из Мариуполя / Фото 24 канала
Я предлагал и другим людям уехать, но для них это было очень неожиданно, они отказались. Мы уехали вдвоем с женой. Сначала мы доехали до город Мангуша. Он расположен где-то в 20 километрах от Мариуполя. Там уже представители квазиреспублики "ДНР" раздавали гуманитарку. Это был шок.
Когда мы приехали, я понял, что колонна не знает, как и куда ехать. Тогда я вышел из колонны и уехал сам.
По дороге Вадиму удалось подобрать двух пассажиров – парней. Так они и ехали вместе.
"Наживую вырезали тату людям": о зверствах оккупантов на блокпостах
По дороге было много блокпостов. Где-то около десятка. За семьей Вадима ехала еще одна машина. Мужчина говорит, что там вроде бы была заводская охрана завода Ильича.
У ребят, которых я взял, был запас сигарет. И на блокпостах они этим оккупантам давали сигареты, чтобы как-то сгладить все моменты. Чтобы не приставали к нам.
На одном из блокпостов предыдущую машину остановили, сначала оккупанты их не догнали. Но потом этих людей задержали. У кого-то из них нашли татуировку и захватчики наживую вырезали ее. Потом все люди из этой машины оказались в плену. Кого-то выменяли, кто-то оставался в плену.
Дорога в Запорожье была невероятно долгой. Супруги Заболотные собирались поехать к дочери во Львов.
Едем и видим сбоку от трассы, где-то полкилометра-километр, как работают наши "Грады". Стоят машины и лупят в ту сторону, где враг. Я вздохнул: "Наши!"
Можно сказать, что семью Заболотных спасло чудо. Ведь как раз в день, когда они приехали во Львов, русские разбомбили драмтеатр.
Что известно об ударе по драмтеатру Мариуполя
- Еще до бомбежки американская компания Maxar Technologies сделала фотографии Мариуполя из космоса. На снимках было здание драмтеатра, где с обеих сторон отчетливо видны большие надписи "ДЕТИ".
- Российские войска знали, что они обстреливают здание, где прятались мирные жители с детьми.
- В результате авиаудара по драмтеатру, по официальным данным, погибли более 300 мирных жителей. Число жертв подтвердил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.
- В то же время, по данным расследования крупнейшего информационного агентства США Associated Press, погибли около 600 человек.
"8 лет я живу не только войной, я живу надеждой": о планах после победы
Сейчас Вадим Заболотный живет во Львове с дочерью и семьей. Мужчина рад видеться с внуками, но с огромной болью вспоминает о Мариуполе.
Все лето внуки были у нас в Мариуполе. Все лето, все!
Что вы сделаете после нашей победы?
Я хотел бы вернуться в Мариуполь, но я понимаю, что это будет нескоро. Даже это не касается победы, которой мы все так ждем. Мы думаем: если мы победим в этом году или в начале следующего года, а куда потом возвращаться, где жить? Палатка? Наш дом, наш дом… Он вроде целый, но выгоревший изнутри.
Несмотря на это, Владимир верит в победу Украины и то, что мы вернем все территории.
Я 8 лет живу не только войной, я живу надеждой и верой в то, что все вернем. И мой… Я не хочу сказать родной (Донецк – 24 канал), потому что россияне осквернили за этот период ассоциации со словом "родной". Но Донецк вернут, все вернем.
Мариуполь верит в победу Украины / Фото 24 канала
Эта война должна окончиться победой. Перемирия в этой войне уже не будет. Должна быть чья-то победа. Наша! А после этого – ров с крокодилами или какая-то стена. Или еще что-нибудь. А всех поклонников России – туда (за границу – 24 канал). А потом стена, и чтобы всех выпускать, никого не впускать.
После массовых зверств россиян над украинцами, террора гражданского населения и ядерного шантажа всего мира действительно хочется верить, что на границе между Украиной и Россией появится огромная стена. Эта стена сможет оградить весь мир от имперских замашек кремлевского диктатора и его народа. Ну а пока выбивание с нашей земли врага еще продолжается – построим эту стену внутри нас. Пусть все русское остается на свалке истории, где скоро окажется и сама Россия.