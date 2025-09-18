Новинскому избрали меру пресечения: в чем подозревают экс-нардепа-беглеца
- 15 сентября суд избрал меру пресечения для экс-нардепа Вадима Новинского в виде содержания под стражей.
- Олигарха и "куратора" РПЦ в Украине подозревают в государственной измене и разжигании религиозной вражды.
В понедельник, 15 сентября, Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения бывшему нардепу нескольких созывов от запрещенной пророссийской партии "Оппозиционный блок". Его подозревают в государственной измене и разжигании религиозной вражды и ненависти.
Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственное бюро расследований. Имя фигуранта там не называют, однако из материалов дела следует, что речь идет о Вадиме Новинском.
Смотрите также "Отойди от меня, нечисть": в сети вспомнили самое известное видео с участием Парубия
Какую меру пресечения избрали Новинскому?
По материалам расследования ГБР, суд избрал меру пресечения Новинскому – содержание под стражей.
Ранее ему заочно сообщили о подозрении в государственной измене и нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности и религиозных убеждений, совершенных должностным лицом.
Интересно! Максимальное наказание за совершение таких действий – лишение свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.
Назначенные следователем комплексные судебные психолого-лингвистические экспертизы подтвердили факты преступной деятельности нардепа в интересах страны-агрессора.
Чем занимался Новинский?
Как установило следствие, с самого начала вооруженной агрессии России против Украины, еще с 2014 года, Новинский продвигал враждебные нарративы через интервью в СМИ, публичных выступлениях, а также в сообщениях на собственном сайте и в соцсетях.
Депутат пытался формировать в украинском обществе антивластные и пророссийские настроения, оправдывать российскую агрессию и тому подобное,
– говорится в сообщении ГБР.
Кроме того, фигурант выполнял указания главы РПЦ патриарха Кирилла (Гундяева). Новинский в течение длительного времени поддерживал с ним тесное общение и находился в его иерархическом подчинении, то есть был так называемым "куратором" от РПЦ и фактически представителем религиозной организации иностранного государства в Украине.
В то же время экс-нардеп систематически осуществлял публичные выступления с признаками религиозной нетерпимости и вражды, действуя в поддержку внешней политики страны-агрессора.
После начала полномасштабного вторжения он сложил полномочия и сейчас скрывается за границей. Однако Новинский продолжает осуществлять информационное воздействие, направленное на:
- вред суверенитету Украины, ее государственной и информационной безопасности;
- достижение военно-политических целей руководством России;
- предоставление государству-агрессору помощи в проведении подрывной деятельности против Украины в информационной сфере.
Что еще известно о Новинском?
Кроме того, Новинскому инкриминируют уклонение от уплаты налогов, что привело к непоступлению в государственный бюджет средств в особо крупных размерах – более 4 миллиардов гривен.
Экс-нардеп-беглец также дал интервью для одиозного американского телеведущего Такера Карлсона, где обвинял украинскую власть в создании "сфабрикованных дел" против иерархов УПЦ МП.
Напомним, в январе 2023 года Новинского включили в санкционный список Украины, часть его активов арестована.