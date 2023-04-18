Свидетельства вагнеровцев о своих зверствах в Украине дали очень ценную информацию: анализ ISW
Источник:ISW
Получило огласку видео, на котором бойцы ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина прямым текстом говорят о том, что пытали и убивали невинных украинцев, в частности, детей. Впоследствии эксперты из Института изучения войны проанализировали этот ролик и заявления террористов.
Аналитики убеждены, что признание вагнеровцев по поводу зверств еще раз подчеркивает, что систематическая жестокость является непременным условием существования этого ЧВК. К тому же неудивительно, что сам главарь батальона Пригожин поощряет своих подданных к проведению расстрелов.
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Чем плохо "укоренение насилия"
Заметим, что в этом ролике признаются в своих преступлениях такие бывшие вагнеровцы как Ялдаров и Савич. Эксперты считают, что "внедрение насилия" нужно руководству батальона для того, чтобы "объединить" наемников.
Эти свидетельства подчеркивают ряд последних сообщений о систематическом использовании "Вагнером" жестокости как метода ведения войны. Пригожин и командование батальона могут активно поощрять активное участие в зверствах, пытаясь создать социальную сплоченность и репутацию в подразделениях ЧВК,
– говорится в анализе.
Кроме того, там отмечено, что такие методы ведения войны приведут к проблемам. Собственно, когда бойцы батальона будут разрывать контракты и возвращаться домой, вряд ли их можно будет назвать "безопасными" для людей.
Какая польза Украине от этих признаний
В ISW отмечают, что это интервью с двумя бывшими вагнеровцами дает ценную информацию о структуре сил ЧВК и оперативных приоритетах. Скажем, Ялдаров утверждал, что был командиром 5-го десантно-штурмового отряда и учился со спецподразделением, которое специально учило его убивать.
С его слов понятно и то, что Пригожин пытался вернуть лояльность Путина, бросая все силы на взятие Бахмута. Однако достичь поставленной цели вожаку вагнеровцев таки не удалось.
Рассказ Ялдарова о приказах Пригожина – убивать мирных жителей и всех кто им попался в Соледаре – в очередной раз свидетельствует, что Пригожин настаивал на быстром захвате Бахмута и приказал своим бойцам взять его фактически любой ценой,
– написали аналитики.
В то же время они констатировали, что и Ялдаров, и Савич подтвердили, что командование "Вагнера" жестоко обращается с инакомыслящими в рядах ЧВК.
В чем именно признались экс-вагнеровцы
- Вспомним, что один из боевиков "Вагнера" Азамат Ялдаров, разорвавший контракт с батальоном, в видео заявил, что Пригожин приказал своему подразделению убивать детей во время захвата Соледара. Вместе с тем он отметил, что Пригожин отдал приказ уничтожить всех в этом городе, а именно ему нужно было убивать детей.
- Другой вагнеровец и командир разведотдела Алексей Савич констатировал, что стрелял в своих "собратьев" за неповиновение и лично был свидетелем расстрела 80 бойцов "Вагнера" за отказ выполнять приказы.
- Он также подтвердил, что командование ЧВК отдало приказ уничтожить всех мирных жителей в Бахмуте от 15 лет. А именно его подразделение убило 23 гражданских, 10 из которых были невооруженными подростками.