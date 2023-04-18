Свідчення вагнерівців про свої звірства в Україні дали дуже цінну інформацію: аналіз ISW
Джерело:ISW
Набуло розголосу відео, на якому бійці ПВК "Вагнера" Євгенія Пригожина прямим текстом кажуть про те, що катували та вбивали невинних українців, зокрема, дітей. Згодом експерти з Інституту вивчення війни проаналізувати цей ролик та заяви найманців.
Аналітики переконані, що зізнання вагнерівців щодо звірств вкотре підкреслює, що систематична жорстокість є неодмінною умовою існуванні цієї ПВК. До того ж не дивно, що сам ватажок батальйону Пригожин заохочує своїх підданих до проведення розстрілів.
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Чим погане "вкорінення насилля"
Зауважимо, що в цьому ролику зізнаються у своїх злочинах такі колишні вагнерівці, як Ялдаров і Савич. Експерти вважають, що "вкорінення насилля" потрібне керівництву батальйону для того, аби "об'єднати" найманців.
Ці свідчення підкреслюють низку останніх повідомлень про систематичне використання "Вагнером" жорстокості як методу ведення війни. Пригожин і командування батальйону можуть активно заохочувати активну участь у звірствах, намагаючись створити соціальну згуртованість і репутацію в підрозділах ПВК,
– мовиться в аналізі.
Окрім того, там зазначено, що такі методи ведення війни стовідсотково призведуть до негараздів. Власне, коли бійці батальйону розриватимуть контракти й повертатимуться додому, навряд їх можна буде назвати "безпечними" для людей.
Яка користь Україні від цих зізнань
В ISW зазначають, що це інтерв'ю із двома колишніми вагнерівцями дає цінну інформацію про структуру сил ПВК та оперативні пріоритети. Скажімо, Ялдаров стверджував, що був командиром 5-го десантно-штурмового загону та навчався зі спецпідрозділом, який спеціально вчив його вбивати.
З його слів зрозуміло й те, що Пригожин намагався повернути лояльність Путіна, кидаючи усі сили на захоплення Бахмута. Однак досягти поставленої цілі ватажку вагнерівців таки не вдалось.
Розповідь Ялдарова про накази Пригожина – вбивати мирних жителів і всіх, хто їм трапився в Соледарі – вкотре засвідчує, що Пригожин наполягав на швидкому захопленні Бахмута і наказав своїм бійцям взяти його фактично за будь-яку ціну,
– написали аналітики.
Водночас вони констатували, що і Ялдаров, і Савич підтвердили, що командування "Вагнера" жорстоко поводиться з інодумцями в лавах ПВК.
У чому саме зізнались ексвагнерівці
- Згадаємо, що один із бойовиків "Вагнера" Азамат Ялдаров, який розірвав контракт з батальйоном, у відео заявив, що Пригожин наказав своєму підрозділу вбивати дітей під час захоплення Соледара. Разом із тим він зазначив, що Пригожин віддав наказ знищити всіх у цьому місті, а конкретно йому потрібно було вбивати саме дітей.
- Інший вагнерівець і командир розвідвідділу Олексій Савич констатував, що стріляв у своїх "побратимів" за непокору та особисто був свідком розстрілу 80 бійців "Вагнера" за відмову виконувати накази.
- Він також підтвердив, що командування ПВК віддало наказ знищити всіх мирних жителів у Бахмуті віком від 15 років. А саме його підрозділ убив 23 цивільних, 10 із яких були неозброєними підлітками.