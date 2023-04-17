Офис Генпрокурора проверяет информацию о совершении преступлений командирами и участниками так называемой ЧВК "Вагнера", которые признались в содеянном в интервью.

К теме Расстрелы гражданских и пытки: расследователи обнародовали доказательства преступлений Пригожина и его ЧВК

Факты по признанию вагнеровцев проверяют

Мужчины, представившиеся вагнеровцами, на видео признались в убийстве гражданских, в том числе детей, а также украинских военных пленных. Данные уже внесли в Единый реестр досудебных расследований. То, что рассказали оккупанты, подпадает под статью 438 УК Украины – нарушение законов и обычаев войны.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по изложенным фактам по статье 438 УК Украины – нарушение законов и обычаев войны. Обстоятельства, указанные в интервью, будут проверены в рамках расследования уголовных производств, им будет дана соответствующая правовая оценка,

– говорится в сообщении.

Это далеко не первое расследование в отношении ЧВК "Вагнера"

В настоящее время против российских частных военных компаний открыт ряд уголовных дел. Множество наемников проверяют на причастность к ведению агрессивной войны, посягательству на территориальную целостность Украины и совершению военных преступлений на оккупированных территориях, в том числе ограблениям, убийствам мирных людей, жестокому обращению с военнопленными и гражданским населением.

Офис Генерального прокурора осуществляет процессуальное руководство в ряде производств по фактам действий представителей так называемых частных военных компаний, участвующих в боевых действиях на стороне российской федерации. Досудебное расследование осуществляется следователями Службы безопасности и Национальной полиции Украины.

– добавили в ведомстве.

В частности, в ходе этих расследований уже сообщили о подозрении руководителю так называемого ЧВК "Вагнера" и руководителю одного из его подразделений по фактам ведения агрессивной войны и посягательства на территориальную целостность Украины (статья 437, статья 110 УК Украины). Также отдельным участникам сообщили о подозрениях по фактам убийств и жестокого обращения с гражданским населением.

В генпрокуратуре добавили, что к расследованиям привлечены правоохранительные органы иностранных государств.