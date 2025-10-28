То же самое, что DeepState или Генштаб: полковник Манько прокомментировал скандал по "тайным картам"
- Полковник ВСУ Валентин Манько отверг обвинения в публикации секретных карт, заявив, что это обычные данные из Google Maps с его собственными пометками.
- Манько отметил, что обвинения имеют целью дискредитировать военных.
Полковник ВСУ Валентин Манько отреагировал на критику о том, что он якобы опубликовал в сети секретные карты. Он отметил, что такими заявлениями кто-то умышленно хочет сделать из военных "дурачков".
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пост Валентина Манько в Фейсбуке.
Смотрите также Командиром управления штурмовых войск ВСУ стал Валентин Манько: что известно о военном
Как отреагировал Манько на критику в свою сторону?
Полковник Манько отметил, что СМИ поддались провокации относительно "тайных карт", которые попали на фото в в его ТикТоке. Журналисты якобы не проверили информацию и подали ее как своеобразную "измену".
Кто-то умышленно, кроме врага, хочет сделать из военных непутевых, таких себе дурачков которые не могут мыслить. Это унижает все вооруженные силы. Если у вас есть совесть и вы сейчас уже же поняли, что это не так все. Что не имеет проблем в картах. Что это не военные карты и тем более без грифа "секретно". Я показал то же самое что DeepState или Генштаб,
– пояснил Валентин Манько.
Полковник также отметил, что рассказал о работе, чтобы все поняли, какая она на самом деле тяжелая.
К слову, люди сравнили карту DeepState с картой начальника управления штурмовых подразделений. Как выяснилось, в районе Вербового – Березового разница составляла до 9 километров. То есть данные разные. Сам Манько объяснял, что те карты – это обычные снимки с Google Maps, на которые он лично нанес отметки.
Относительно критики о том, что Манько, известный из-за ряда скандалов, не может быть командующим штурмовых войск, он написал: "мы создали сами себя, то кто же должен возглавить как не мы". Военный пишет, что к созданию ОШП армия шла несколько лет.
Что известно о скандалах с Валентином Манько?
На днях полковник Валентин Манько опубликовал в соцсетях карты с грифом "Секретно". Пользователи сети говорили, что это может помочь россиянам, а такие действия военного являются грубым нарушением безопасности.
Ранее Валентин Манько публиковал в соцсетях видео с российскими песнями после начала войны. На одном из них он танцевал под трек российской группы "Пневмослон", а на другом использовал "маску" о сериале "Слово пацана".
Полковник пообещал "исправиться" после того, как распространилась эта информация и даже записал другой ТикТок под песню Степана Гиги. Он заметил, что для него Украина – это самое дорогое.