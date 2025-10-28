Те ж саме, що DeepState чи Генштаб: полковник Манько прокоментував скандал щодо "таємних карт"

Полковник ЗСУ Валентин Манько відреагував на критику про те, що він нібито опублікував у мережі секретні карти. Він зазначив, що такими заявами хтось навмисне хоче зробити з військових "дурників".

Про це пише 24 Канал з посиланням на пост Валентина Манька у фейсбуці.

Як відреагував Манько на критику у свій бік?

Полковник Манько зазначив, що ЗМІ піддалися провокації щодо "таємних карт", які потрапили на фото у його тіктоці. Журналісти буцімто не перевірили інформацію та подали її як своєрідну "зраду".

Хтось умисно, окрім ворога, хоче зробити з військових недолугих, таких собі дурників які не можуть мислити. Це принижує всі збройні сили. Якщо у вас є совість і ви зараз вже ж зрозуміли, що це не так все. Що не має проблем в картах. Що це не військові карти та тим більше без грифа "секретно". Я показав те саме що DeepState чи Генштаб,

– пояснив Валентин Манько.

Полковник також зауважив, що розповів про роботу, аби всі зрозуміли, яка вона насправді важка.

До слова, люди порівняли мапу DeepState з картою начальника управління штурмових підрозділів. Як з'ясувалося, у районі Вербового – Березового різниця складала до 9 кілометрів. Тобто дані різні. Сам Манько пояснював, що ті карти – це звичайні знімки з Google Maps, на які він особисто наніс позначки.

Щодо критики про те, що Манько, відомий через низку скандалів, не може бути командувачем штурмових військ, він написав: "ми створили самі себе, то хто ж має очолити як не ми". Військовий пише, що до створення ОШП армія йшла кілька років.

