Секретные карты или нет: в ВСУ ответили, раскрывал ли Манько операции военных в соцсетях

В Вооруженных Силах проанализировали фото с картами, которые публиковал в сети полковник Валентин Манько. По данным военных, начальник управления штурмовыми подразделениями ВСУ не раскрыл информацию с ограниченным доступом.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

Что ответили в ВСУ относительно фото, которые выложил в сеть Манько?

В Главном управлении коммуникации ВСУ в ответе на запрос отметили, что анализ обнародованных полковником снимков показал, что карты не раскрывают пространственных, временных показателей операций (боевых действий) Сил обороны Украины и не раскрывают подразделения, которые принимали в них участие.

Сведения, отражены на картах-схемах, не предусматривают утечки информации с ограниченным доступом, в том числе в связи со значительной задержкой во времени их публикации,

– говорится в сообщении управления.

Там также сообщили, что пост полковника Манько в сети TikTok не содержит критической или чувствительной информации, а также информации с ограниченным доступом, которую может использовать разведка противника и которая может привести к потерям личного состава, вооружения и техники, раскрытия планов или замыслов применения, состояния и положения Вооруженных Сил Украины или других компонентов Сил обороны.

Что известно о скандале с фото карт и Манько?