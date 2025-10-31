Секретні карти чи ні: у ЗСУ відповіли, чи розкривав Манько операції військових у соцмережах
- У ЗСУ підтвердили, що полковник Валентин Манько не розкрив інформацію з обмеженим доступом через свої публікації з картами.
- Публікації Манька не містять критичної чи чутливої інформації, яка могла б бути використана противником для заподіювання шкоди українським військовим.
У Збройних Силах проаналізували фото з картами, які публікував у мережі полковник Валентин Манько. За даними військових, начальник управління штурмовими підрозділами ЗСУ не розкрив інформацію з обмеженим доступом.
Що відповіли у ЗСУ стосовно фото, які виклав в мережу Манько?
У Головному управлінні комунікації ЗСУ у відповіді на запит зазначили, що аналіз оприлюднених полковником знімків показав, що мапи не розкривають просторових, часових показників операцій (бойових дій) Сил оборони України та не розкривають підрозділи, які брали в них участь.
Відомості, відображені на картах-схемах, не передбачають витоку інформації з обмеженим доступом, у тому числі у зв’язку зі значною затримкою в часі їх публікації,
– йдеться у повідомленні управління.
Там також повідомили, що пост полковника Манька у мережі TikTok не містить критичної чи чутливої інформації, а також інформації з обмеженим доступом, яку може використати розвідка противника та яка може призвести до втрат особового складу, озброєння і техніки, розкриття планів чи замислів застосування, стану та положення Збройних Сил України або інших компонентів Сил оборони.
Що відомо про скандал з фото карт та Маньком?
На публікації полковника Валентина Манька звернув увагу волонтер та активіст Сергій Стерненко. Він повідомив, що військовий у тіктоці опублікував фото, на яких видно мапи з грифом "таємно", що, на його думку, могло допомогти ворогу. До допису Стерненко додав знімки із серпневого посту Манька у фейсбуці, присвяченого його собаці.
Згодом аналітики DeepState заявили, що на відео, оприлюдненому Маньком, зображена система ситуаційної обізнаності Delta, яка має гриф "для службового користування". Це могло свідчити про ймовірне порушення правил щодо публікації інформації військового характеру у відкритому доступі.
Після розголосу навколо інциденту самого полковника звинуватили в оприлюдненні фото з мапами, які могли містити секретні дані. У відповідь Манько пояснив, що карти на фото – це звичайні карти Google, а позначки на них він наносив самостійно. Наразі весь контент із мапами на його сторінці у фейсбуці став недоступним.