Секретні карти чи ні: у ЗСУ відповіли, чи розкривав Манько операції військових у соцмережах

У Збройних Силах проаналізували фото з картами, які публікував у мережі полковник Валентин Манько. За даними військових, начальник управління штурмовими підрозділами ЗСУ не розкрив інформацію з обмеженим доступом.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Що відповіли у ЗСУ стосовно фото, які виклав в мережу Манько?

У Головному управлінні комунікації ЗСУ у відповіді на запит зазначили, що аналіз оприлюднених полковником знімків показав, що мапи не розкривають просторових, часових показників операцій (бойових дій) Сил оборони України та не розкривають підрозділи, які брали в них участь.

Відомості, відображені на картах-схемах, не передбачають витоку інформації з обмеженим доступом, у тому числі у зв’язку зі значною затримкою в часі їх публікації,

– йдеться у повідомленні управління.

Там також повідомили, що пост полковника Манька у мережі TikTok не містить критичної чи чутливої інформації, а також інформації з обмеженим доступом, яку може використати розвідка противника та яка може призвести до втрат особового складу, озброєння і техніки, розкриття планів чи замислів застосування, стану та положення Збройних Сил України або інших компонентів Сил оборони.

Що відомо про скандал з фото карт та Маньком?