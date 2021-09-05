В Вашингтоне неизвестные открыли стрельбу в толпе: люди погибли и получили ранения

В Вашингтоне неизвестные прямо посреди улицы открыли стрельбу по толпе. После чего преступники сели в авто и скрылись с места трагедии.

Стрельба произошла 4 сентября на северо-западе столицы США. Об этом сообщили в местной полиции.

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В Вашингтоне неизвестные обстреляли толпу

В полиции рассказали, что стрельба произошла ориентировочно в 19:30 4 сентября. Правоохранители установили, что неизвестные на улице Лонгфелло вышли из автомобиля и открыли стрельбу на улице по группе людей. После этого они исчезли.

3 раненых людей умерли, еще 3 – получили ранения, не угрожающие жизни,

– рассказали в полиции.

Там также уточнили, что удалось установить – преступники могли поехать на авто Honda Accord. Власти объявили вознаграждение в размере 75 тысяч долларов за помощь в задержании подозреваемых.

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