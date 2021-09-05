В Вашингтоне неизвестные открыли стрельбу в толпе: люди погибли и получили ранения
Источник:твитер полиции Вашингтона
В Вашингтоне неизвестные прямо посреди улицы открыли стрельбу по толпе. После чего преступники сели в авто и скрылись с места трагедии.
Стрельба произошла 4 сентября на северо-западе столицы США. Об этом сообщили в местной полиции.
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В Вашингтоне неизвестные обстреляли толпу
В полиции рассказали, что стрельба произошла ориентировочно в 19:30 4 сентября. Правоохранители установили, что неизвестные на улице Лонгфелло вышли из автомобиля и открыли стрельбу на улице по группе людей. После этого они исчезли.
3 раненых людей умерли, еще 3 – получили ранения, не угрожающие жизни,
– рассказали в полиции.
Там также уточнили, что удалось установить – преступники могли поехать на авто Honda Accord. Власти объявили вознаграждение в размере 75 тысяч долларов за помощь в задержании подозреваемых.
Коротко о последних случаях трагической стрельбы
- В конце августа в Запорожье возле одного из кафе двое мужчин устроили стрельбу по людям. Пострадали 5 человек. Злоумышленники пытались скрыться с места преступления на авто, и полиция их задержала.
- 1 сентября неизвестный открыл огонь в школе в округе Форсайт, что в штате Северная Каролина, США. По предварительной информации, ранение получил один ученик.
- В ночь на субботу, 4 сентября, талибы в столице Афганистана устроили стрельбу. Так они праздновали "победу" над неподконтрольной провинцией Панджшер. По предварительным данным, есть погибшие и много раненых.