По предварительным данным, есть погибшие и много раненых. Об этом говорится на одном из телеканалов.

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Подробнее о "праздничной стрельбе"

По данным TOLOnews, после того, как боевики "Талибана" якобы захватили провинцию Панджшер – последнюю, которая оказывала им сопротивление, они решили это отпраздновать в столице страны Кабуле.

Талибы начали бить из стрелкового оружия, пулеметов и других видов вооружения в воздух. Поэтому от хаотичной стрельбы пострадали люди в разных районах города. По данным Hama press, также известно о жертвах в других регионах.

Талибы опровергают информацию

По словам журналистов, трудно назвать точное количество раненых. Но точно есть раненые и погибшие. Представители "Талибана" информацию о жертвах пока опровергают.

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Представитель талибов призвал не стрелять

Представитель талибов Забихулла Муджахид в твиттере призвал боевиков не стрелять в Кабуле. По его словам, это может нанести ущерб местным жителям.

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Захват провинции талибами

Талибы заявили о якобы захвате последнего неподконтрольного региона Афганистана – Панджшера.

В то же время местные жители опровергают эту информацию. По их словам, они защищают свою землю.

К наступлению на провинцию присоединилась "Аль-Каида".

Текст сообщения TOLOnews:

По информации государственной больницы Кабула, она приняла 3 пациентов, лечила 7 амбулаторных больных и получила 2 человека мертвыми после 21:00 в пятницу.

Все получили пулевые ранения, говорят сотрудники. Предполагаемая причина – стрельба в воздухе вечером в пятницу.