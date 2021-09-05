У Вашингтоні невідомі відкрили стрілянину у натовпі: люди загинули та отримали поранення
Джерело:твітер поліції Вашингтона
У Вашингтоні невідомі просто посеред вулиці відкрили стрілянину по натовпу людей. Після чого злочинці сіли в авто та втекли з місця трагедії.
Стрілянина відбулась 4 вересня на північному заході столиці США. Про це повідомили у місцевій поліції.
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У Вашингтоні невідомі обстріляли у натовп людей
У поліції розповіли, що стрілянина трапилась орієнтовно о 19:30 4 вересня. Правоохоронці встановили, що невідомі на вулиці Лонгфелло вийшли з автомобіля і відкрили стрілянину на вулиці по групі людей. Після цього вони зникли.
3 поранених людей померли, ще 3 – отримали поранення, що не загрожують життю,
– розповіли у поліції.
Там також уточнили, що вдалось встановити – злочинці могли поїхати на авто Honda Accord. Влада оголосила винагороду в розмірі 75 тисяч доларів за допомогу в затриманні підозрюваних.
Коротко про останні трагічні стрілянини
- Наприкінці серпня у Запоріжжі біля одного з кафе двоє чоловіків влаштували стрілянину по людях. Через це постраждали 5 людей. Зловмисники намагалися втекти з місця злочину на авто, та поліція їх затримала.
- 1 вересня невідомий відкрив вогонь у школі в окрузі Форсайт, що у штаті Північна Кароліна, США. За попередньою інформацією, поранення отримав один учень.
- У ніч на суботу, 4 вересня, таліби в столиці Афганстану влаштували стрілянину. Так вони святкували "перемогу" над непідконтрольною провінцією Панджшер. За попередніми даними, є загиблі і багато поранених.