У Вашингтоні невідомі відкрили стрілянину у натовпі: люди загинули та отримали поранення

У Вашингтоні невідомі просто посеред вулиці відкрили стрілянину по натовпу людей. Після чого злочинці сіли в авто та втекли з місця трагедії.

Стрілянина відбулась 4 вересня на північному заході столиці США. Про це повідомили у місцевій поліції.

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У Вашингтоні невідомі обстріляли у натовп людей

У поліції розповіли, що стрілянина трапилась орієнтовно о 19:30 4 вересня. Правоохоронці встановили, що невідомі на вулиці Лонгфелло вийшли з автомобіля і відкрили стрілянину на вулиці по групі людей. Після цього вони зникли.

3 поранених людей померли, ще 3 – отримали поранення, що не загрожують життю,

– розповіли у поліції.

Там також уточнили, що вдалось встановити – злочинці могли поїхати на авто Honda Accord. Влада оголосила винагороду в розмірі 75 тисяч доларів за допомогу в затриманні підозрюваних.

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