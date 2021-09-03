Люди у паніці вибігали з торгового центру LynnMall, шукаючи, де сховатись. Стан трьох поранених – важкий, ще двох – середній.

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Нападника застрелили

Поліція застрелила нападника. SKY пише, що це сталось протягом хвилини після початку нападу. На місце події прибули карети швидкої допомоги.

У мережі оприлюднили відео з супермаркету.

Що відомо про нападника

Прем'єр-міністерка Джасінда Ардерн назвала чоловіка "жорстким екстремістом", який був натхнений ідеологією "ІДІЛ". Політикиня заявила, що це був теракт.

Арден заявила, що нападник був відомий поліції. Політикиня навіть сказала, що особисто знала його. До слова, чоловік був громадянином Шрі-Ланки, у Новій Зеландії жив з 2016 року.

Був відомий нашим органам національної безпеки і викликав занепокоєння, і за ним постійно стежили. Мало хто потрапляє в цю категорію,

– сказала прем'єрка.

Окремо Ардерн наголосила, що будь-яка реакція проти мусульманської громади "була б неправильною". Вона чітко окреслила, що відповідальність несе нападник, а не хтось інший.

"Те, що сталося сьогодні, було мерзенним, це було ненависним, це було неправильним. Це було здійснено окремою особою, а не вірою", – сказала чиновниця.

Зверніть увагу! Нова Зеландія раніше ввела жорсткий карантин. Його запровадили з 18 серпня, коли в одного чоловіка виявили коронавірус. Більшість закладів були закриті, тож люди фактично могли лише виходити в магазин за продуктами.