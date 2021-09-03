Люди в панике выбегали из торгового центра LynnMall, ища, где спрятаться. Состояние троих раненых – тяжелое, еще двух – среднее.

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Нападающего застрелили

Полиция застрелила нападавшего. SKY пишет, что это произошло в течение минуты после начала нападения. На место происшествия прибыли кареты скорой помощи.

В сети появилось видео из супермаркета.

Что известно о нападающем

Премьер-министр Джасинда Ардерн назвала мужчину "жестким экстремистом", который был воодушевлен идеологией "ИГИЛ". Политик заявила, что это был теракт.

Арден заявила, что нападавший был известен полиции. Политик даже сказала, что лично знала его. К слову, мужчина был гражданином Шри Ланки, в Новой Зеландии жил с 2016 года.

Был известен нашим органам национальной безопасности и вызывал беспокойство, за ним постоянно следили. Мало кто попадает в эту категорию,

– сказала премьер.

Отдельно Ардерн подчеркнула, что любая реакция против мусульманской общины "была бы неправильной". Она четко обозначила, что ответственность несет нападающий, а не кто-то другой.

"То, что произошло сегодня, было мерзким, это было ненавистным, это было неправильным. Это было сделано отдельным лицом, а не верой", – сказала чиновник.

Обратите внимание! Новая Зеландия ранее ввела жесткий карантин. Его ввели с 18 августа, когда у одного мужчины обнаружили коронавирус. Большинство заведений были закрыты, поэтому люди фактически могли только выходить в магазин за продуктами.