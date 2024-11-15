Говорить политики планируют сегодня 15 ноября. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg, которое узнало это от источников.

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Шольц поговорит с Путиным

Как пишет Bloomberg, немецкий канцлер Олаф Шольц впервые за долгое время будет говорить по телефону с Путиным. Впервые СМИ сообщили о готовности Шольца к переговорам с главой Кремля в октябре.

Разговор состоится в критический момент для Украины, поскольку страна готовится к третьей зиме под атакой со стороны России, при этом значительная часть энергетической инфраструктуры страны повреждена или разрушена,

– говорится в материале.

Последний телефонный разговор между ними обеим был еще в декабре 2022 года. С тех пор никакой информации об их контактах не было.