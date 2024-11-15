Говорити політики планують сьогодні 15 листопада. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Bloomberg, яке дізналося це від джерел.

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Шольц поговорить з Путіним

Як пише Bloomberg, німецький канцлер Олаф Шольц вперше за тривалий час говоритиме телефоном з Путіним. Вперше ЗМІ повідомили про готовність Шольца до переговорів з очільником Кремля у жовтні.

Розмова відбудеться в критичний момент для України, оскільки країна готується до третьої зими під атакою з боку Росії, при цьому значна частина енергетичної інфраструктури країни пошкоджена або зруйнована,

– йдеться у матеріалі.

Остання телефонна розмова між ними обома була ще у грудні 2022 року. Відтоді жодної інформації про їхні контакти не було.