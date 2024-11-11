Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на видання Tagesschau. Цю заяву Шольц зробив на тлі розмови новообраного президента США Дональда Трампа з Путіним.

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Що сказав Шольц про можливу розмову з Путіним

Німецький канцлер наголосив, що він вирішив поговорити телефоном з Путіним "у потрібний час".

Але я відповідальний політик, і не робитиму цього наодинці,

– додав Шольц.

Водночас канцлер Німеччини підкреслив, що діалог з Владіміром Путіним вимагатиме широких контактів і низку переговорів з багатьма іншими сторонами.

Він також підкреслив, що ця ситуація із можливою розмовою з Путіним також має бути обговорена з Україною.

Відповідаючи на запитання про часові рамки можливих переговорів з Путіним, Шольц зазначив, що вони можуть відбутися "незабаром".

До слова, раніше видання The Washington Post писало, що Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Путіним. Новообраний президент США порадив російському президенту не ескалувати війну в Україні, а також обговорив мету миру на європейському континенті.

Окрім того, журналісти писали, що українська сторона нібито була проінформована про цю розмову. Водночас українське МЗС виданню Reuters заявило, що ця заява не є правдивою.