Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание Tagesschau. Это заявление Шольц сделал на фоне разговора новоизбранного президента США Дональда Трампа с Путиным.

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Что сказал Шольц о возможном разговоре с Путиным

Немецкий канцлер подчеркнул, что он решил поговорить по телефону с Путиным "в нужное время".

Но я ответственный политик, и не буду делать этого наедине,

– добавил Шольц.

В то же время канцлер Германии подчеркнул, что диалог с Владимиром Путиным потребует широких контактов и ряд переговоров со многими другими сторонами.

Он также подчеркнул, что эта ситуация с возможным разговором с Путиным также должна быть обсуждена с Украиной.

Отвечая на вопрос о временных рамках возможных переговоров с Путиным, Шольц отметил, что они могут состояться "вскоре".

К слову, ранее издание The Washington Post писало, что Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Путиным. Новоизбранный президент США посоветовал российскому президенту не эскалировать войну в Украине, а также обсудил цель мира на европейском континенте.

Кроме того, журналисты писали, что украинская сторона якобы была проинформирована об этом разговоре. В то же время украинский МИД изданию Reuters заявил, что это заявление не является правдивым.