24 Канал пишет со ссылкой на Reuters, что украинский МИД объяснил, что заявление о том, что Киев был заранее проинформирован о телефонном разговоре между избранным президентом США Дональдом Трампом и главой Кремля Владимиром Путиным, является ложным.
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Что говорят в МИД Украины о разговоре Трампа и Путина
Сообщения о том, что украинская сторона была заранее проинформирована о предполагаемом разговоре, являются ложными. Соответственно, Украина не могла ни поддержать, ни выступить против этого разговора,
– заявил представитель министерства Георгий Тихий.
Стоит заметить, что издание The Washington Post написало со ссылкой на информированные источники, что Трамп и Путин разговаривали по телефону и обсуждали войну в Украине. Также журналисты заявили, что Киев был проинформирован об этом разговоре и не возражал относительно его проведения.
Кстати, на днях польский премьер Дональд Туск заявил, что скоро станут известны дата и линия прекращения огня. Мол, разрабатывают план по урегулированию войны в Украине.
Однако представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий сказал:
- война идет на украинской земле, поэтому именно Украина будет определять параметры пути к всеобъемлющему, справедливого и устойчивого мира;
- в интересах всех миролюбивых государств – справедливое завершение российской агрессии против Украины с уважением к суверенитету и территориальной целостности нашего государства, международного права, целей и принципов Устава ООН.