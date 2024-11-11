24 Канал пише з посиланням на Reuters, що українське МЗС пояснило, що заява про те, що Київ був заздалегідь поінформований про телефонну розмову між обраним президентом США Дональдом Трампом і очільником Кремля Владіміром Путіним, є неправдивою.
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Що кажуть в МЗС України про розмову Трампа та Путіна
Повідомлення про те, що українська сторона була заздалегідь поінформована про передбачувану розмову, є неправдивими. Відповідно, Україна не могла ні підтримати, ні виступити проти цієї розмови,
– заявив речник міністерства Георгій Тихий.
Варто зауважити, що видання The Washington Post написало з посиланням на поінформовані джерела, що Трамп і Путін розмовляли телефоном і обговорювали війну в Україні. Також журналісти заявили, що Київ був поінформований про цю розмову і не заперечував щодо її проведення.
До речі, днями польський прем'єр Дональд Туск заявив, що скоро стануть відомі дата та лінія припинення вогню. Мовляв, розробляють план щодо врегулювання війни в Україні.
Проте речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий сказав:
- війна йде на українській землі, тож саме Україна визначатиме параметри шляху до всеосяжного, справедливого та стійкого миру;
- в інтересах усіх миролюбних держав – справедливе завершення російської агресії проти України з повагою до суверенітету та територіальної цілісності нашої держави, міжнародного права, цілей і принципів Статуту ООН.