24 Канал пише з посиланням на Reuters, що українське МЗС пояснило, що заява про те, що Київ був заздалегідь поінформований про телефонну розмову між обраним президентом США Дональдом Трампом і очільником Кремля Владіміром Путіним, є неправдивою.

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Що кажуть в МЗС України про розмову Трампа та Путіна

Повідомлення про те, що українська сторона була заздалегідь поінформована про передбачувану розмову, є неправдивими. Відповідно, Україна не могла ні підтримати, ні виступити проти цієї розмови,

– заявив речник міністерства Георгій Тихий.

Варто зауважити, що видання The Washington Post написало з посиланням на поінформовані джерела, що Трамп і Путін розмовляли телефоном і обговорювали війну в Україні. Також журналісти заявили, що Київ був поінформований про цю розмову і не заперечував щодо її проведення.

До речі, днями польський прем'єр Дональд Туск заявив, що скоро стануть відомі дата та лінія припинення вогню. Мовляв, розробляють план щодо врегулювання війни в Україні.

Проте речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий сказав: