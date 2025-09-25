Украину атакуют ударные беспилотники. Вечером 25 сентября громко было в Черкасской области.

Вблизи самих Черкасс работала ПВО. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

Что известно об атаке на Черкасскую область?

В 21:30 была объявлена воздушная тревога в Черкасском и Золотоношском районах. Почти через час после этого там дали повышенную опасность из-за угрозы применения Россией ударных БпЛА.

Внимание! Ударный БпЛА в центральной части Черкасской области, курсом на юг,– писали в Воздушных силах в 22:29.

В это же время местные СМИ сообщили о взрывах и работе ПВО.

Власти области пока никак не комментировали возможные последствия атаки.

Последние атаки на Украину