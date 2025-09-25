Україну атакують ударні безпілотники. Увечері 25 вересня гучно було на Черкащині.

Поблизу самих Черкас працювала ППО. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне.

Що відомо про атаку на Черкащину?

О 21:30 було оголошено повітряну тривогу Черкаському та Золотоніському районах. Майже через годину після цього там дали підвищену небезпеку через загрозу застосування Росією ударних БпЛА.

Увага! Ударний БпЛА в центральній частині Черкащини, курсом на південь,

– писали у Повітряних силах о 22:29.

У цей же час місцеві ЗМІ повідомили про вибухи та роботу ППО.

Влада області наразі ніяк не коментувала можливі наслідки атаки.

