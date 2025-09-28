Утром воскресенья, 28 сентября, после массированного ночного удара российские военные продолжили атаковать Украину. В частности, взрывы прогремели возле Черкасс.

Там работали силы ПВО. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

Что известно о взрывах в Черкассах 28 сентября?

Воздушную тревогу в области объявили еще ночью: в Уманском и Звенигородском районах – около 01:55, в Черкасском и Золотоношском – в 02:22.

Утром Воздушные силы ВСУ предупредили о движении вражеских дронов.

БпЛА в центре Черкасской области – курсом на Киевскую область,

– написали защитники неба.

О взрывах вблизи Черкасс корреспонденты Суспільного сообщили в 08:09. Речь шла о работе противовоздушной обороны.

