Поблизу Черкас працює ППО
- Уранці 28 вересня біля Черкас пролунали вибухи через роботу сил ППО під час російської атаки.
- Повітряну тривогу оголосили в кількох районах області, а повітряні сили ЗСУ попередили про рух ворожих дронів.
Уранці неділі, 28 вересня, після масованого нічного удару російські військові продовжили атакувати Україну. Зокрема, вибухи пролунали біля Черкас.
Там працювали сили ППО. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне.
Що відомо про вибухи в Черкасах 28 вересня?
Повітряну тривогу в області оголосили ще вночі: в Уманському та Звенигородському районах – близько 01:55, у Черкаському та Золотоніському – о 02:22.
Уранці Повітряні сили ЗСУ попередили про рух ворожих дронів.
БпЛА в центрі Черкащини – курсом на Київщину,
– написали оборонці неба.
Про вибухи поблизу Черкас кореспонденти Суспільного повідомили о 08:09. Йшлося про роботу протиповітряної оборони.
Що відомо про масовану атаку вночі 28 вересня?
- Під російським ударом опинилися столиця та область. У Києві зафіксовано пошкодження низки житлових та нежитлових об'єктів, зокрема через падіння уламків БпЛА, наразі відомо про 6 постраждалих, у Солом'янському районі розпочалася пожежа медзакладу. На Київщині поранено 5 працівників хлібозаводу у Фастівському районі, у Білій Церкві виникла пожежа.
- Ворог також ударив по Запоріжжю – щонайменше 8 разів. Відомо про 21 постраждалого, троє з яких – діти. У Дніпровському та Шевченківському районах понівечені 9 приватних будинків і 14 багатоповерхівок, а також нежитлові приміщення.