Уранці неділі, 28 вересня, після масованого нічного удару російські військові продовжили атакувати Україну. Зокрема, вибухи пролунали біля Черкас.

Там працювали сили ППО. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне.

Що відомо про вибухи в Черкасах 28 вересня?

Повітряну тривогу в області оголосили ще вночі: в Уманському та Звенигородському районах – близько 01:55, у Черкаському та Золотоніському – о 02:22.

Уранці Повітряні сили ЗСУ попередили про рух ворожих дронів.

БпЛА в центрі Черкащини – курсом на Київщину,

– написали оборонці неба.

Про вибухи поблизу Черкас кореспонденти Суспільного повідомили о 08:09. Йшлося про роботу протиповітряної оборони.

Що відомо про масовану атаку вночі 28 вересня?