Там працювали сили ППО. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне.

Що відомо про вибухи в Черкасах 28 вересня?

Повітряну тривогу в області оголосили ще вночі: в Уманському та Звенигородському районах – близько 01:55, у Черкаському та Золотоніському – о 02:22.

Уранці Повітряні сили ЗСУ попередили про рух ворожих дронів.

БпЛА в центрі Черкащини – курсом на Київщину,

– написали оборонці неба.

Про вибухи поблизу Черкас кореспонденти Суспільного повідомили о 08:09. Йшлося про роботу протиповітряної оборони.

