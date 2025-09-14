В Харьковскую область ночью 14 сентября залетели ударные дроны врага. В окрестностях Харькова местные услышали взрывы.

Об этом сообщили в Суспільному. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

Смотрите также "Были очень близки": в Румынии объяснили, почему не сбили российский дрон

Взрывы в Харькове ночью 14 сентября: что известно?

Воздушную тревогу в разных районах Харьковской области неоднократно объявляли в течение ночи 14 сентября из-за различных воздушных угроз. В самом Харькове ее объявили в 02:46.

Воздушные силы сообщили о группе ударных БпЛА врага в регионе. Мониторинговые сообщества отметили, что их не менее 3 возле Харькова. И вот в 03:15 и 03:20 от СМИ поступила информация о взрывах, их услышали в западных пригородах.

Важно: оперативно о тревогах, угрозы от ударных БпЛА и другие опасности для всех областей Украины читайте в нашем телеграме.

Какие еще чрезвычайные происшествия произошли ночью с 13 на 14 сентября?