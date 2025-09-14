Поблизу Харкова пролунали вибухи
- 14 вересня вночі поблизу Харкова пролунали вибухи.
- Це сталося через атаку ворожих ударних дронів.
У Харківську область вночі 14 вересня залетіли ударні дрони ворога. На околицях Харкова місцеві почули вибухи.
Про це повідомили у Суспільному. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.
Вибухи у Харкові вночі 14 вересня: що відомо?
Повітряну тривогу у різних районах Харківської області неодноразово оголошували упродовж ночі 14 вересня через різні повітряні загрози. У самому Харкові її оголосили о 02:46.
Повітряні сили повідомили про групу ударних БпЛА ворога у регіоні. Моніторингові спільноти зазначили, що їх щонайменше 3 біля Харкова. І от о 03:15 та 03:20 від ЗМІ надійшла інформація про вибухи, їх почули у західних передмістях.
Які ще надзвичайні події сталися уночі з 13 на 14 вересня?
- Близько 23:30 у Київській області почали лунати вибухи. Дещо згодом у КОВА повідомили, що вони не пов'язані з атаками ворога, але щось таки сталося – бо на місці працюють всі оперативні служби.
- За даними ЗМІ, це вибухнули боєприпаси на залізниці. Водночас Укрзалізниця проінформувала про зміни в розкладі деяких поїздів після надзвичайної ситуації неподалік Києва.