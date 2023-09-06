Во Львовской области задержали женщину, которая вербовала девушек для занятий проституцией в Швеции

Жительница Винницы искала девушек привлекательной внешности и предлагала им "подработку". Женщина должна была помочь девушкам выехать в Швецию, где те и оказывали бы интимные услуги.

Женщину задержали правоохранители во время прохождения паспортного контроля на границе с Польшей. Пока ей вручили подозрение в торговле людьми.

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Вывозила для работы в секс-индустрии

На одном из пунктов пропуска Яворивского района Львовской области 4 сентября удалось задержать 27-летнюю винничанку. Женщина пыталась провезти двух девушек в Швецию, где те должны были бы заниматься проституцией.

Винниченко искала молодых привлекательных украинок, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах и предлагала тем "подработать". Кроме того, женщина обещала помочь оформить документы для выезда, оплатить проезд и обеспечить проживание в другой стране. Для поиска "клиенток" она создала страницу в мессенджере и вела с нее переписку.

Подозреваемую задержали при пересечении границы с Польшей / Львовская областная прокуратура

Жители Винницы уже вручили подозрение в торговле людьми. В настоящее время решается вопрос избрания меры пресечения. Автомобиль подозреваемой изъяли.

Вопиющие случаи торговли людьми