Злоумышленница начала искать людей, которым можно было продать 11-месячного младенца. Именно так женщину и разоблачила полиция.
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В какую сумму лучанка оценила жизнь ребенка
По результатам следствия, волынянка пыталась продать ребенка своей подружке за 30 000 долларов. К счастью, оперативники внутренней безопасности и следователи полиции Волыни предотвратили преступление. Ребенка передали врачам.
Лучанка пыталась продать младенца / Фото Национальная полиция Украины
Горе-опекунке объявили о подозрении по части 3 статьи 149 (Торговля людьми) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, после изучения всех обстоятельств и фактов действиям матери будет также предоставлена правовая квалификация.
Решается вопрос об избрании меры пресечения участницам преступления.
В Киеве 5-месячный ребенок жил в заброшенной недостройке: что известно
- 23 марта в Печерский центр социальных служб поступило сообщение о том, что на улице Бойчука ребенка воспитывают в условиях антисанитарии. На место происшествия выехали ювенальные полицейские.
- По указанному адресу правоохранители обнаружили заброшенное недостроение с непригодными для проживания условиями. Более того, оказалось, что в условиях грязи, антисанитарии и отсутствия каких-либо коммуникаций проживала 36-летняя женщина с 5-месячным мальчиком.
- Из-за непосредственной угрозы жизни и здоровью малыша полицейские передали ребенка под наблюдение врачей. Сейчас мальчик находится в медучреждении, где его жизни и здоровью ничего не угрожает.
- В то же время с матерью общаются соцработники и правоохранители. Дальнейшую судьбу ребенка и матери будут решать социальные службы.