Зловмисниця почала шукати людей, яким можна було продати 11-місячне немовля. Саме так жінку і викрила поліція.
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В яку суму лучанка оцінила життя дитини
За результатами слідства, волинянка намагалась продати дитину своєї подружки за 30 000 доларів. На щастя, оперативники внутрішньої безпеки та слідчі поліції Волині запобігли злочину. Дитину передали лікарям.
Лучанка намагалась продати немовля / Фото Національна поліція України
Горе-опікунці оголосили про підозру за частиною 3 статті 149 (Торгівля людьми) Кримінального кодексу України. Крім цього, після вивчення всіх обставин та фактів діям матері буде також надана правова кваліфікація.
Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу учасницям злочину.
У Києві 5-місячна дитина жила у закинутій недобудові: що відомо
- 23 березня до Печерського центру соціальних служб надійшло повідомлення про те, що на вулиці Бойчука дитину виховують в умовах антисанітарії. На місце події виїхали ювенальні поліцейські.
- За вказаною адресою правоохоронці виявили закинуту недобудову з непридатними для проживання умовами. Ба більше, виявилось, що в умовах бруду, антисанітарії та відсутності будь-яких комунікацій проживала 36-річна жінка із 5-місячним хлопчиком.
- Через безпосередню загрозу для життя та здоров'я малюка поліцейські передали дитину під нагляд лікарів. Нині хлопчик перебуває у медзакладі, де його життю та здоров'ю нічого не загрожує.
- Натомість з матір'ю наразі спілкуються соцпрацівники та правоохоронці. Подальшу долю дитини та матері вирішуватимуть соціальні служби.