На Львівщині затримали жінку, яка вербувала дівчат для занять проституцією у Швеції

Мешканка Вінниці шукала дівчат привабливої зовнішності та пропонувала їм "підробіток". Жінка мала допомогти дівчатам виїхати у Швецію, де ті й надавали б інтимні послуги.

Жінку затримали правоохоронці під час проходження паспортного контролю на кордоні з Польщею. Наразі їй вручили підозру у торгівлі людьми.

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Вивозила для роботи в секс-індустрії

На одному з пунктів пропуску Яворівського району Львівської області 4 вересня вдалося затримати 27-річну вінничанку. Жінка намагалася провезти двох дівчат до Швеції, де ті мали б займатися проституцією.

Вінничанка шукала молодих привабливих українок, які опинилися у складних життєвих обставинах та пропонувала тим "підзаробити". Окрім цього жінка обіцяла допомогти оформити документи для виїзду, оплатити проїзд та забезпечити проживання в іншій країні. Для пошуку "клієнток" вона створила сторінку у месенджері та вела з неї переписку.

Підозрювану затримали при перетині кордону з Польщею / Львівська обласна прокуратура

Мешканці Вінниці вже вручили підозру у торгівлі людьми. Наразі вирішується питання обрання запобіжного заходу. Автомобіль підозрюваної вилучили.

Кричущі випадки торгівлі людьми