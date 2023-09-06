На Львівщині затримали жінку, яка вербувала дівчат для занять проституцією у Швеції
Джерело:Львівська обласна прокуратура
Мешканка Вінниці шукала дівчат привабливої зовнішності та пропонувала їм "підробіток". Жінка мала допомогти дівчатам виїхати у Швецію, де ті й надавали б інтимні послуги.
Жінку затримали правоохоронці під час проходження паспортного контролю на кордоні з Польщею. Наразі їй вручили підозру у торгівлі людьми.
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Вивозила для роботи в секс-індустрії
На одному з пунктів пропуску Яворівського району Львівської області 4 вересня вдалося затримати 27-річну вінничанку. Жінка намагалася провезти двох дівчат до Швеції, де ті мали б займатися проституцією.
Вінничанка шукала молодих привабливих українок, які опинилися у складних життєвих обставинах та пропонувала тим "підзаробити". Окрім цього жінка обіцяла допомогти оформити документи для виїзду, оплатити проїзд та забезпечити проживання в іншій країні. Для пошуку "клієнток" вона створила сторінку у месенджері та вела з неї переписку.
Підозрювану затримали при перетині кордону з Польщею / Львівська обласна прокуратура
Мешканці Вінниці вже вручили підозру у торгівлі людьми. Наразі вирішується питання обрання запобіжного заходу. Автомобіль підозрюваної вилучили.
Кричущі випадки торгівлі людьми
- В Україні викрили масштабну злочинну організацію, яка торгувала новонародженими дітьми. Дитинчат продавали іноземцям під виглядом сурогатного материнства.
- У Китаї чоловік роками тримав жінку на ланцюгу та змусив народити 8 дітей. Місцевий відеоблогер знайшов її прикутою у сараї. Підозрюваний виправдовувався тим, що жінка має шизофренію.
- Лучанка намагалася продати 11-місячне немовля своєї подруги за 30 тисяч доларів. Правоохоронцям вдалося запобігти злочину.