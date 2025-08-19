Руслан Стефанчук анонсировал, что прямые трансляции заседаний Верховной Рады будут восстановлены. Это произойдет уже в сентябре.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на народных депутатов Алексея Гончаренко и Ярослава Юрчишина.

Что известно о возобновлении трансляций из Верховной Рады?

Алексей Гончаренко, нардеп от партии "Европейская Солидарность" написал в своем телеграм-канале, что задал спикеру Верховной Рады Руслану Стефанчуку вопрос, почему до сих пор нет трансляций заседаний Верховной Рады и когда будет постановление об их возвращении.

На это, по словам народного депутата, Стефанчук заявил, что должно быть постановление о возвращении трансляции Рады с начала новой сессии, а именно с сентября 2025 года.

Позже нардеп от партии "Голос" Ярослав Юрчишин подтвердил, что нардепы рассматривали постановление о возобновлении трансляций на заседании комитета по вопросам свободы слова.

Председатель комитета отметил, что он подготовил совместное постановление вместе с председателем Верховной Рады и руководством аппарата парламента. Оно предусматривает:

восстановление трансляций в реальном времени;

снятие моратория на публикацию новостей через час после заседания. То есть теперь можно будет сразу дописывать обо всем, что принимает Рада.

Спасибо господину председателю Руслану Стефанчуку, который выполнил свою часть договоренностей. Сейчас это постановление рассматривается руководством фракции большинства. Давид Арахамия делает все, чтобы его согласовать до принятия,

– написал Юрчишин в своем телеграм-канале.

Нардеп отметил, что постановление о возвращении трансляций из Рады уже готово к регистрации. Теперь важно получить согласование от большинства.

"Когда большинство согласует постановление, отправляем его на регистрацию и надеемся на самое быстрое рассмотрение. Прилагаю все усилия, чтобы в сентябре вернуть трансляции и сбалансированное освещение работы парламента", – резюмировал председатель комитета по вопросам свободы слова.

